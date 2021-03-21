第九場三班1200米：「勝得威風」已連贏兩仗同程，但贏起嚟未算太超班，今仗（21日）加磅再跑同程，幸好同場對手未算太强，所以依然有機會再勝。

昨日（20日）開飛1.8倍，5點企住1.8倍，現時1.9倍W，1.3倍P。睇飛就一枝獨秀，好有信心連捷。

「必長勝」今季自購馬初出贏田草1000米，所造贏馬時間快兼姿態輕鬆。

上場再跑用黄俊結果落敗，今仗轉跑1200米重配贏馬拍擋蔡明紹，昨日開飛22倍，5點23倍，現時19倍W，4.7倍P。

現時有呢個賠率非常好，只要有决心可以贏哂。

「南莊之歌」操足狀態番晒嚟，今仗續用巴度排到好位，千析晤好睇小。

昨日開飛8.5倍，5點8.6倍，現時7.9倍W，2倍P。有墊底飛，睇飛無懼大熱門，買呢匹抵博。

「鑽飛龍」久休復出強配潘頓晤似熱身，昨日開飛23倍，5點落到16倍，現時18倍W，5.2倍P。有些少早飛支持，現時呢個賠率可兼顧一票。

提供：1必長勝、4勝得威風、6南莊之歌、9鑽飛龍

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199