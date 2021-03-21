第五場四班1600米：「連連行運」一月喺四班贏同程高水準，跟手升上三班跑三仗同程雖然落第，但有勢絕不失禮，今仗又可落返四班跑優勢乍現。

昨日（20日）開飛5.6倍，5點輕輕落到4.7倍，現時5.9倍W，1.7倍P。

早飛硬淨，今仗轉用賀銘年兼排到1檔非常有利，可贏位兼投。

「紅衣震撼」上仗初用何澤堯跑1400米上名，今仗續用增程跑1600米可以跟進，始終呢個騎練組合較少合作，一合作就有好表現。

昨日開飛24倍，5點落到15倍，現時21倍W，4.9倍P。

早飛有但唔夠勁，要臨場落啲飛就會似樣啲。

「超速」前仗贏田草1400米衝勁十足，上場增程跑1600米第三不過不失，但睇落鞍上人好似決心晤夠，今仗再跑同程轉用雷神應要補飛。

昨日開飛2.9倍，5點3倍，現時2.3倍W，1.4倍P。

早飛明顯勁，希望幕後唔介意熱食啦。

「影疾」近兩仗跑田草1400米都後上不及，今仗增程初跑1600米，睇腳法應會合適。

昨日開飛10倍，5點輕輕落到8.4倍，現時8倍W，2.6倍P。

有早餐飛落咗，今場應有前四呀。

提供：2連連行運、10紅衣震撼、5超速、4影疾

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