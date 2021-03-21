蔡約翰馬房一對明星馬「速遞奇兵」及「勝得威風」在今天（21日）打吡賽日攜手上陣，結果兩駒皆不負眾望輕鬆掄元，繼續力保不敗之身。

第九場三班1200米，「勝得威風」繼續一如同主廐侶「勝得精彩」，今仗在莫雷拉胯下一放迄終，姿態兵不血刃。

莫雷拉自第七場起連續憑「速遞奇兵」、「達心星」及「勝得威風」上演帽子戲法，繼宿敵潘頓後，成為另一位在是日賽事中三元的騎師。

「勝得威風」馬主之一梁承達醫生說： 「『勝得威風』今場排10檔，我都有點擔心。」

「蔡約翰賽前建議，讓馬兒自行領放，幸運地今場沒有馬迫近，讓牠自造步速，馬兒展示出不俗的鬥心。」

「下場（估計）仍留在三班，希望克服重磅的阻力，繼續交出好成績。」

第九場單Win及組合獨贏A1均派19元，二重彩派1,042元。

第二至四名順序為「維港奔流」、「萬眾力得」及「鑽飛龍」。

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