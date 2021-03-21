「包裝」系在今午（21日）大賽日出馬四匹，除了兩匹打吡參戰馬「包裝永勝」及「包裝永旺」之外，還有「包裝大獎」初出角逐頭場四班1200米。

「包裝大獎」周歲價高達55萬紐元（約309萬港元），本身在港試閘走勢強勁，因此在港首戰已有權一鳴驚人。

「包裝大獎」父系「夏姆斯獎」為2013年覺士盾（2040米）及2014年澳洲堅尼（1600米）盟主，本身亦曾經在1000米至1600米賽事多次上名，路程性能廣泛。

在港同父馬有「誰與爭鋒」（已退役）在服役第二仗勝出田草1200米，另外「蒲俠超得」（容廐）雖然來港後未嘗上名，不過這兩匹「夏姆斯獎」後代皆有銳利前速，因此可估計「包裝大獎」亦與上述兩駒相近，前速有一定保證。

「包裝大獎」母系Exchanges亦曾經在1400米及1600米摘下兩場勝仗，在好地及變化地皆有多次上名紀錄。

「包裝大獎」來港後五度試閘，其中在2月23日草閘及3月12日泥閘分別使用後追及前領跑法，皆有不俗效果。

「包裝大獎」身價甚高，加上來港後試閘相當像樣，相信幕後對這匹三歲馬有一定期待，今戰機會樂觀。

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