第七場三班1200米：「速遞奇兵」去年十月季內初出大勝後直到今日（21日）再出，賽前共試咗四課閘，狀態入局，幕後明顯要做到晤好晤出。

昨日（20日）開飛1.2倍，5點企住1.2倍好硬淨，現時都係1.2倍W，1倍P。早飛勁到爆，今仗仲排到有利1檔起步，只要健康無事，應可輕鬆贏馬。

「二話不説」上場終於征服三班贏同程。今仗原庄配搭再跑，要入一席應可做到。

昨日開飛9倍，5點回上18倍，現時18倍W，2.7倍P，有些少早飛，今場有隻全熱門同場，雖然上場得手，但今仗起無壓力之下應會跑得好。

「帝豪寶寶」已係七歲馬，今季已跑七次俱無功已减多分。今仗跑1200米見潘頓肯再騎，應該信得過。

昨日開飛9.8倍，5點回上19倍，現時22倍W，4.2倍P，今場有大樹遮蔭，賠率好分之下，人棄我取隨時可以入Q位。

「都柏名駒」近幾仗跑同程都能上名，今仗續用贏馬拍檔賀銘年，跑出基本水準，贏就難啲，但應可入位。

昨日開飛27倍，5點大幅落到6.6倍，呢注飛夠勁，現時14倍W，2.3倍P。睇位置飛似乎可入三甲。

提供：8速遞奇兵、7都柏名駒、3帝豪寶寶、5二話不説

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