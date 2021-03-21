第八場香港打吡大賽2000米：「將王」上場跑1800米80倍入Q表現有驚喜，今場（21日）跑正本戲加强配搭改用田泰安，外地贏1993米啱晒發揮。

昨日（20日）開飛8.1倍，5點企住8倍，現時落到5.9倍W，2倍P。信心飛到位，今場自購馬當中呢匹算係最有級數，只要做好留放，應可贏呢場大賽，不過最好唔係大熱就好啲。

「飛輪閃耀」另一匹名氣自購馬，長力亦無須懷疑，上場跑1800米略嫌騎師心急跟前咗，致末段衝勢麻麻。吸取一場經驗，今場只要騎師定啲嚟，應可一爭。

昨日開飛7.9倍，5點輕輕回上8.6倍，現時10倍W，2.4倍P。早餐位置飛好重，睇飛三甲好穩陣，但贏就真係要睇際遇。

「勁搏」上場太早用力令到埋門力弱，今場跑2000米，除咗考驗馬匹長力之外，騎師留放都係另一個重點。

睇番上場走勢，今場只要騎師忍到最後300米先全力衝刺，有權掃哂。

昨日開飛4.6倍，5點回上6.2倍，現時4.8倍W，2倍P。睇早飛反映有信心，得唔得就睇薛恩。

「銀馳」跳程跑2000米絕對係一個大挑戰，不過如果今場係慢步速，呢匹馬排1檔，出閘跟前領馬跑三，四位有遮擋，入直路大家鬥最後400米，呢匹馬可以贏哂。

昨日開飛只得5倍，5點回上9.3倍合理水平，現時13倍W，4.7倍P。墊底飛到位，只要形勢造就，齋鬥最後400米佢最高，1W3P可捧場。

提供：7將王、10銀馳、2勁搏、5飛輪閃耀

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