今天（21日）一年一度打吡大賽日，騎師榜首現排名一、二位的莫雷拉與潘頓雖各自大演帽子戲法，10場賽事中合共已包辦六場頭馬，但亦有冷Win產生。

如開場時已有「寶貝兒」（蘇偉賢馬房）以17倍食頭糊，而臨尾亦有獨贏賠率達49倍之「精神威」（蘇偉賢馬房）爆冷收場。

五歲灰馬「精神威」在這一場第二班1600米賽事，由華將梁家俊策騎，沿途採取領放戰略，在沙田長直路下竟然越放越順，末段猶有餘勁，結果爆出全日最冷Win。

原本各自手執二Win的潘頓與莫雷拉，在此場一哩賽只跑得第二、三名，兩人於騎師王彩池分勝負，亦由這次的亞季軍決出。

由於潘頓策「美麗笑容」（告東尼馬房）先於雷神座騎「喜駿駒」（蔡約翰馬房）過終點跑獲亞軍，最後以兩分之微，累積48分封王。

第十場單Win及組合獨贏A3分別派494元及34.5元，二重彩派4,224元。

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