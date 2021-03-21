馬主簡文樂過往有「先見之明」（已退役）贏過1996年香港打吡，近年都唔見佢再有馬跑大賽，適逢今天（21日）又係一年一度打吡大賽日，佢名下就有「高瞻遠矚」跑第三場三班2000米。

雖然簡文樂並無馬參與今屆香港打吡，但都希望喺大賽日重溫贏馬好夢。

「高瞻遠矚」今季因大摩散倉關係，轉咗由苗禮德接手訓練，五歲馬表現依然穩定，近五仗得一冠兩亞兩殿。

上場「高瞻遠矚」出爭1800米直路塞車冇跑過，今次跑三Win路程2000米就肯定更有把握。

雖然莫雷拉放手改騎同場「神龍駒」（告東尼馬房），但田泰安更得苗禮德寵愛，擺明要拼個明白。

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