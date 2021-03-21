沈集成馬房四歲馬「樂益善」，原本希望趕及角逐今屆打吡大賽，不過隨着上仗（2月28日）在田泰安胯下大熱倒灶後，幕後亦不得不打消這個念頭。

不過無緣打吡亦未必是壞事，須知今午（21日）「樂益善」改配潘頓後成功補中，輕鬆以大熱門身份勝出第三場三班2000米。

潘頓在近三期沙田賽事皆夥拍沈集成馬房賽駒贏馬，練者亦藉此超過呂健威，暫時排名練馬師榜季席。

第四場「益善」系亦將有「駿益善」出場，屆時同樣由潘頓執韁，且看能否包辦同系馬孖寶。

沈集成說：「『樂益善』上場由田泰安策騎，賽前我們預計步速慢，大家決定擺前走好一點。」

「怎料臨場步速很快，此馬早段擺前，處於不利形勢下，雖然只跑得第八名，但所負不遠仍然未斷晒，這也不可責怪田泰安。」

「『樂益善』經過上場經驗後，可算是上了寶貴的一課，拼後更為進步，今場換上潘頓一試。」

「我請潘頓擺前走，馬兒即交出好表現，成功收復前失。」

「暫時我有計劃部署此馬跑5月2日的一場三級賽，2400米皇太后紀念盃。」

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第二至四名順序為「巴基之友」、「格萊美」及「全才」

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