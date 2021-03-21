「趣」系馬主黃頌顯喺上世紀九十年代曾做過馬會主席，佢歷年來養過唔少馬，自從南非籍倉主霍利時來港開倉後，佢就一直支持到𠵱家，差唔多每年前主席都贏到馬，不過今季佢現役三駒「情趣」、「勇趣」同「超趣」仲未有頭馬着落，霍利時當然想盡快交代。

今日（21日）「勇趣」出戰第六場三班1400米，呢匹歐洲自購馬來港適應都算快，剛啱第三回合上陣初跑1400米即追得第四，季軍係今次再度同場嘅「北極光」（賀賢馬房）。

計番後駒上咗三班搏嚟搏去都未贏到，反而「勇趣」暗牌得多，買定先冇衰。

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