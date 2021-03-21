法國籍騎師巴度近兩期賽事皆起孖而回，上次谷戰（17日）更成為騎師王，氣勢旺盛。

結果今午（21日）打吡賽日甫開場，巴度即憑蘇偉賢馬房「寶貝兒」後上先拔頭籌，勝出第一場四班1200米，摘下季內第二場勝仗。

巴度憑藉「寶貝兒」，錄得刑滿復出後連贏三期的佳績，現時季內累積41場頭馬，領先何澤堯一Win佔據騎師榜第四位。

第一場單Win及組合獨贏A3分別派172.5及42元，二重彩派1,112元。

第二至四名順序為「包裝大獎」、「進優自在」及「連利福將」。

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