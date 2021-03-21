雖然於今午（21日）沙田賽日被主要爭冠對手蔡約翰起孖追近，然而焦點仍然落在從練第二度贏出打吡冠軍的方嘉柏身上。

方嘉柏憑「達心星」勇奪殊榮，目前於練馬師龍虎榜仍以1Win領先蔡約翰，續居首位。

方嘉柏贏得大賽後，立即與在場的家人分享喜悅，他說：「今天我的太太以及兒子到場支持我，我愛我的家人，我很高興繼『極品絲綢』後，今屆再以『達心星』贏出打吡大賽，與家人分享勝利喜悅，感覺美妙。」

「『達心星』是全場最高分馬，我操到牠的狀態最Fit去跑今場賽事，我感謝馬主的支持，讓我有機會訓練這匹好馬。」

「牠今場排二檔幫助很大，對我來說，最後200米很難捱，因為我眼見有不少馬後追，威脅『達心星』，好彩此馬能順利取勝，牠贏完打吡後，下場對手將會面對全港最高分的馬，我會部署牠回師1400米及1600米。」

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