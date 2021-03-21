第十場二班1600米：「包裝太保」上場贏田草1400米似難實易，明顯騎師胸有成竹睇住嚟食。

今場（21日）原庄配搭增程跑1600米，睇馬匹腳法應無問題。昨日（20日）開飛3.1倍大熱，5點回上5倍，現時6倍W，2.9倍P。早飛到哂位，睇飛有信心增程都贏得。

「星運子爵」重返田草機會又嚟，昨日開飛15倍，5點輕輕落到12倍，現時11倍W，2.8倍P。暫時飛數唔算勁，不過如有8倍左右就啱哂胃口。

「足金好球」上場初跑1800米埋門力弱，爭唔到打吡入場券，今仗重跑贏馬路程有把握好多。

昨日開飛11倍，5點12倍，現時12倍W，3.7倍P。早飛算硬淨，轉用蔡明紹，最佳冷門在此。

「喜駿駒」連場跑谷草1650米冇W有P，加分後今仗升上第二班跑田草1600米係一個考驗，但勝在負超輕磅兼排到好位，贏到唔出奇。

昨日開飛3.9倍，5點落到3.4倍大熱好多飛，現時2.3倍W，1.3倍P。睇飛就反映升班跑無問題。

提供：9包裝太保、7星運子爵、12足金好球、14喜駿駒

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199