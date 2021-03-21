今屆香港打吡大賽已名芯有主，在此賽非一面倒場合，最終由莫雷拉一早卜定的座騎「達心星」脫穎而出，登上四歲馬王者寶座。

「達心星」助雷神第二度勝出打吡，回想這一場激烈之戰，騎者認為今場稍為過早發力，僅僅贏韋廐「將王」一馬頭位，十分驚險。

莫雷拉說：「『達心星』入閘後情緒有點急躁，我曾安撫馬兒的情緒，讓牠出閘時留力及放鬆地跑，當我見到『健康愉快』及『銀馳』在前面快放時，我便知道『達心星』跟在正確的位置，並對此馬有一定信心。」

「從事後看來，我認為『達心星』今場早了一點發力，牠雖然未必有2000米的長力，但牠是全場最高分的馬，質素甚高，而且鬥心極強。」

「今季方嘉柏給予我許多支持，我很感激練者，我希望與家人，包括一對仔女去分享勝利喜悅。」

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