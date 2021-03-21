澳洲籍練馬師賀賢於2004至2005年度馬季起來港開倉，迄今在港從練踏入第17個季度，今天（21日）大賽日寫下個人事業里程碑。

第六場第三班1400米賽事，由賀賢訓練的「北極光」閘前雖有回飛跡象，但直路上「擺正軚」，即從外欄如飛殺上，終點線上力擒急速起飛成大熱門之「幸運傳奇」（羅富全馬房），粉碎「幸運」系起孖美夢。

賀賢憑「北極光」之勝，取得在港從練第500場頭馬，騎師潘頓跑完六場賽事過後，已宣告連中三元。

賀賢說：「『北極光』為我帶來在港從練的第500W，是個新里程碑。」

「『北極光』服役以來，一直表現忠心準繩，多次跑近，馬兒的狀態保持勇銳，今場排九檔不太有利，幸而潘頓發揮出色，馬兒本身鬥心也強橫，在終點前趕過『幸運傳奇』掄元，人馬表現出色。」

第六場單Win及組合獨贏A1分別派37元及21元，二重彩派180元。

至於跑獲第三、四名馬匹為「天生一對」及「善傳萬里」。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199