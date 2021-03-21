容天鵬兩匹難贏馬「幸運精選」及「都市神話」，今季先後在田草五班賽事敲響在港勝鼓，打破多年不勝的困局。

今午（21日）在沙田馬場跑馬，「幸運精選」臨場獨贏着啡燈落至8.5倍，結果在潘明輝胯下再建一功，並初次在四班賽贏馬。

容天鵬與潘明輝這對華人練騎，繼2017年6月11日「盈利駿馬」（已退役）後，相隔近三年零九個月再次攜手贏馬。

容天鵬說：「『幸運精選』今場贏在潘明輝夠醒目，在慢步速下一早擺前，佔盡步速之利，加上沒有馬鬥燒。」

「六歲馬大器晚成，戰鬥力仍保持得好。」

第五場單Win及組合獨贏A3分別派85及21.5元，二重彩派484元。

第二至四名順序為「超速」、「日日夠」及「馬爾代夫」。

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