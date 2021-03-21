第六場三班1400米：「美麗非凡」去到今時今日减到80分，都算係名大於實。

今仗（21日）落到第三班跑1400米，點睇都會有着數，昨日（20日）開飛4.9倍，5點輕輕落到4.5倍，現時5.2倍W，2.5倍P。早飛勁，如跑到八成喺呢場都夠殺嘅。

「勇趣」上場初跑同程，218倍後上第四走晒光。今仗原庄配搭再跑排好位，應會有再接近演出。

昨日開飛14倍，5點落到10倍，現時企住11倍W，3.2倍P。

估唔到早飛咁硬淨，不過始終係冷門騎練組合，今場呢個寶尾追唔追就要睇電算機喇！

「川河明駒」上場跑同程終入位，今場再跑負輕磅兼排到好位，隨時掃晒。

昨日開飛7.9倍，5點7.7倍，現時10倍W，2.9倍P。有墊底早飛，臨場再落啲飛就夠决心攻堅。

「觀世界」近兩仗跑同程不過不失，今仗再跑同程轉用潘明輝應會再博。

昨日開飛19倍，5點落到15倍，現時10倍W，3.6倍P。早飛越嚟越多估晤到，睇飛今場會有驚喜。

提供：1美麗非凡、5勇趣、14川河明駒、12觀世界

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199