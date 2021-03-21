剛憑「樂益善」贏馬升上練馬師榜第三位的沈集成，於接着的第四場四班1400米再接再厲，旗下另一匹備受關注的熱門馬「駿益善」出場，沈集成繼續夥拍潘頓出擊。

「駿益善」、「樂益善」兩駒幕後息息相關，此駒馬主陳和平與吳頴璇，正屬「樂益善」馬主益善賽馬團體成員。

結果「駿益善」複製「樂益善」贏馬模式，潘頓直路上拉出中外檔一衝就過晒，順利開出這一口「益善」孖寶。

華籍倉主沈集成近期搏馬手風順，於最近七個賽馬日，沈廐六次有馬贏，當中更三度起孖，目前以43Win排名練馬第三，落後榜首方嘉柏10場頭馬。

沈集成賽後說：「我感謝『益善』系馬主的支持，『樂益善』及「駿益善』今天起孖，正好報答這班忠實的馬主。」

「我也要多謝『狂舞派』馬主周邦華，『駿益善』是他引入的，馬價不貴，質素不錯，只是來港初期脾氣甚大，經過調教下，馬兒的脾氣漸見改善。」

「『駿益善』近兩仗均在巴度胯下跑得亞軍，我便向馬主建議，換上潘頓一試，希望取得突破，潘頓今場發揮出色，成功為該駒取得在港第二捷。」

「下場我會部署此馬續爭沙田1400米，希望能再邀得潘頓操刀。」

第四場單Win及組合獨贏A1分別派19.5元及15元，二重彩派140元。

跑獲第二至四名馬匹為「將俠」、「獨角寶寶」與「創高峰」。

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