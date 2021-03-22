呂健威今晨（22日）除了緊張周三（24日）田泰安所策兩駒「高明駿將」及第八場「股票傳奇」外，對第六場「紫菜福星」同樣重視。

約七時十分左右，呂健威行出隧道口，原來第六場「紫菜福星」正由何澤堯策騎緩緩步上。

呂健威向鞍上人交代操練指示後，立即返回烽火台內坐下，舉鏡眺望該駒快試情況，睇足全程非常重視。

當「紫菜福星」操完後，緊接輪到第九場「歡欣福星」考驗。

呂健威同樣全程認真舉鏡觀看，其後他亦提早離開返回馬房工作，動態積極值得留意。

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