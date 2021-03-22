日本國寶級騎師武豊剛周日（21日）因傷取消原定在阪神競馬場出賽，並有可能直接掛靴，結束騎師生涯。

剛於3月15日52歲生日的他，上周六（20日）於該馬場參賽期間，不幸弄傷右腳韌帶，以致翌日（21日）不能上陣。

武豊經診視後傷勢不輕，治療及復康皆需一段很長時間，今天（22日）彼邦馬圈有消息傳出當事人或選擇就此退役，免得蹉跎歲月。

他是日本中央競馬會現時贏馬最多騎師（全日本紀錄為地方馬場騎師的場文男），從騎至今在日本及海外共勝出逾4,000場頭馬。

武豊同時是當今日本首席騎師及亞洲第一騎師，亦為勝出日本打吡大賽次數最多騎師。

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