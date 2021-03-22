馬會受薪董事兼牌照委員會秘書貝義理，今日（22日）發出通告。

牌照委員會同意向班德禮發給馬會騎師牌照，有效期由今年4月16日至2020至21年度馬季結束為止，首尾兩天包括在內。

班德禮來自英國，現年二十八歲，他於十六歲時跟隨英國練馬師莫加里學藝，至今合共角逐六千七百零六場賽事，取得1,002場頭馬。

其中四十一場勝仗來自分級賽和表列賽，包括於2016年主策「利馬圖」攻下一級賽七月盃及森林大賽。

班德禮具備豐富國際策騎經驗，曾在法國、德國、加拿大、阿聯酋及卡塔爾出賽，也曾在美國角逐育馬者盃賽事。

班德禮的最低出賽造磅為118磅。

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