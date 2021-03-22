馬會今日（22日）公佈有兩駒退役，沒有馬匹轉廐或取消登記。

方廐「跳出香港」是本土名駒之一，奈何足部健康欠佳，曾有右前腿肌腱受傷、左前腿肌腱受傷、右後腿不良於行等情況，本身近兩季僅曾出賽四次，最終敵不過傷患要退役，並將離開香港安享晚年。

這匹七歲法國自購馬評分高達126分，總獎金逾1,700萬，在港最高成就為前年勝出沙田錦標二級賽，本身屬方廐首席賽駒。

其馬主跳出香港團體由才女黃婉曼及其夫馮柏基出任經理人，會員則有羅雪儀、蔡曼恩等人；後者是周三（24日）谷夜第二場賽駒「訂身訂做」馬主。

今期另一匹退役馬為「鑽飾明駝」，此駒是匹六歲澳洲自購馬，受訓於羅富全馬房，在港23戰兩贏兩位。

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