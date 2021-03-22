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周漢文養過世界馬王「爪皇凌雨」 周三谷戰轟天 有母親以烈焰支援

17分鐘前
爪皇轟天季內兩捷均在谷草1000米

星期三（24日）跑九場谷草夜馬，時廐共出八駒，這對於一個中小型馬房來說，出馬已算不少。

八匹時廐賽駒中，包括分戰四班1000米和五班1650米的的「爪皇轟天」和「爪皇烈焰」。

「爪皇轟天」馬主是周漢文，至於「爪皇烈焰」馬主則是其母周朱美屏，兩母子分頭進擊谷夜。

周漢文養過一代馬王「爪皇凌雨」（已退役），此駒當年曾獲選世界馬王，為港爭光。

他曾幽默地說一生中能夠養到一匹馬王，已經心滿意足。

他又謂目前養馬抱着平常心，對勝負得失都不會強求。

至於霍利時今季暫只得11Ｗin未達標，為人為己，他當然希望能為周氏母子這對忠實馬主建功，以向達標之路前進。

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