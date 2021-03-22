上季冠軍練馬師姚本輝，今季暫時勝出18W，排練馬師榜第十二位。

周三（24日）谷草夜賽，姚本輝派出五駒上陣，其中一匹實力馬是第四場四班1000米「你知我勝」。

「你知我勝」今季開始在港上陣，跑至第四場已在同程打開勝利之門，成績理想。

可惜此駒上仗抽到12檔起步，姚本輝笑言當排位一出，已沒有太大期望了。

因為谷戰短途檔位影響很大，結果「你知我勝」一如所料，末段無以為繼。

姚本輝表示「你知我勝」近期狀態一直見好，可惜今次排10檔起步，相信要考考梁家俊的發揮了。

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