連同上周三（17日）晚有「鋒芒快露」及「青心星」分別勝出及上名，方嘉柏馬房在3月份已有六駒來投後初出，共取得兩冠三亞一季全上名。

周三（24日）谷戰，第二場「度身訂做」上仗轉入方嘉柏馬房初出即在同程谷草1650入Q，今仍吼此程而來，決心省招牌。

「度身訂做」馬主蔡曼恩都算係非一般馬主，皆因佢是前騎師嚴顯強太太，之前分別養過「菠蘿油」、「炸魚薯條」及「歌聲飛揚」（均已退役）。

「度身訂做」上季出賽13次冇表現，但今季已三度入Q，本身演出大有進步。

今次再跑曾兩戰取得兩亞全入Q之谷草1650米，賽前更與出爐打吡王「達心星」拍跳一課，決心磨利爭勝。

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