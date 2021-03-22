在馬迷心目中，「美麗」可說是最多人認識的馬主陣營。不過，它不算是今季最旺陣營，皆因以馬匹數目計，「喜」系和「勇士」系季內分別已七捷及五捷，成績可謂更勝一籌。

「喜」系在「喜勝勁駒」、「喜豐寶」和「喜勝駒」先後退役後，仍有兩大精兵「喜盈寶」和「喜駿駒」可用，有力挑戰單季十捷壯舉。

蔡廐「喜盈寶」明顯越跑越強，部署亦符合幕後今季專攻谷草，周三（24日）再戰第九場三班谷夜一哩，兩捷後負磅仍不太重，打王牌立心乘勝追擊，「喜」系話事人羅建生又有機會拉頭馬。

第六場「活力勇士」算是方廐接收來投馬的少有失威之作，惟本身評分直線而下，對手正不斷減弱，續戰跑慣跑熟的谷中一哩，形勢上已有轉機。

加上其馬主梁孔德在谷夜新勝「精靈勇士」，說不定「活力勇士」可被帶旺而於周三晚爆出冷門。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199