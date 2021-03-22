黎海榮在3月份首戰（3日）於谷夜做番次主角，策騎文家良馬房「好友無敵」取得個人季內第二Win，同時打破季內谷戰及新一年齋缽。

作為華將老大哥，黎海榮策騎資歷深厚，然而在競爭激烈的香港馬圈，近年已陷入苦戰。

難得上次復策「好友無敵」把握機遇，後上一攻而破氣走大熱門馬「度身訂做」。

黎海榮賽後指出「好友無敵」前仗給潘頓索騎成功，好彩後者發揮差少少，直至上次再有機會策騎。

騎者又指出，此駒以往比較少跑谷草1650米，但因試跑時落腳比較慢，目前跑此程比較好。

上場馬兒在閘廂內情緒不穩，有衝閘情況，好彩馬兒後來穩定走勢，順利取勝。

練馬師文家良則大讚黎海榮跑來有耐性，早段盡量留住，末段展開衝刺，發揮出色。

「好友無敵」以往試過在四班賽配黎海榮負輕磅跑近，周三（24日）晚角逐第三場四班谷夜一哩仍有可爭之道。

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