葉楚航一向以潘頓作為馬房主要攻擊手，與另一冠軍級騎師莫雷拉合作次數則較稀少。

不過，兩人合作貴精不貴多，須知踏入2021年，兩人僅合作「晉神」及「紅旺」兩駒，結果錄得全勝佳績。

周三（24日）在跑馬地馬場舉行九場夜賽，葉楚航與莫雷拉將合作「紅鬃烈馬」出戰第五場四班1200米。

「紅鬃烈馬」今季四戰田草1200米獲兩亞一季，奈何經常遭遇如「勝得威風」、「好眼光」等質高對手，因此無奈處於易位難贏局面。

今戰這匹四歲馬轉跑谷草，同父馬「電訊驫馬」、「馬爾代夫」、「玩到贏」（已退役）皆善戰細場，本身谷戰性能無須擔心。

賽前莫雷拉親自為「紅鬃烈馬」進行草地快操，今次轉場面對一眾較弱對手，出頭機會樂觀。

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