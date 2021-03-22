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四歲馬「帝豪大師」跑極贏唔番 沈集成安排加戴眼罩 期盼谷夜試出彩虹

31分鐘前
帝豪大師上周四（18日）彈草閘測試眼罩及格

沈集成今季成績保持平穩，其中19場頭馬在谷戰勝出。

周三（24日）進行3月份最後一次谷草賽事，沈集成將派出七駒應戰。

當中，列陣四班1650米的四歲馬「帝豪大師」，上季在田草1600米由潘頓打開勝利之門。

季初「帝豪大師」換上巴度轉戰谷草1650米，結果人馬合作大熱勝出。

此駒勝後跑過兩席位置，近三戰演出完全走樣，鞍上人包括莫雷拉、蔡明紹及潘明輝。

今次賽前「帝豪大師」由潘明輝加眼罩彈閘，最終通過測試，周三以此配備再戰谷中一哩，未嘗不可重響勝鼓。

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帝豪大師沈集成
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