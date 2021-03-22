資深馬主陣營「爪皇」系，目前持有周三（24日）晚齊跑谷草的時廐「爪皇轟天」及「爪皇烈焰」，兩駒當初報名時分別有出賽優先權及王牌，戰意毋庸置疑。

其實此對馬今季亦曾於12月9日同晚上陣，結果「爪皇轟天」勝出，「爪皇烈焰」亦可跑入第二名，足見周三晚必食過翻尋味。

第四場七歲馬「爪皇轟天」今季在第五班勝出後，回升至第四班仍可再贏，可見本身狀態及競爭力均處高水平。

至於第二場「爪皇烈焰」這匹九歲老馬今季七戰全入前五名，戰鬥力猶在，如今出爭本身最佳路程谷草1650米，三甲機會尚在。

而早前公佈的全球最佳騎師排行榜，霍利時在南非從騎的兒子兼當地最佳年輕騎師霍宏聲榜上有名，以18分排第六。

對於兒子有如此出色的表現，霍利時都感到驕傲，周三晚如可贏馬，更是喜上加喜。

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