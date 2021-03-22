3月份跑過三次夜馬，文家良每次一Win未斷纜，其馬房可謂殺出一條血路。

星期三（24日）谷中又有夜馬跑，文廐出四駒，一半季內曾勝，包括不同場角逐四班一哩的第三場「好友無敵」和第六場「機緣巧俠」，另一半則未開齋而打王牌，計為第一場五班1000米「凱旋戰士」和第四場四班1000米「無限商機」。

「無限商機」由最強鬥志騎師郭能壓陣，上賽影相不敵質素更新的「天火同人」屈居亞軍，跑出來港後最佳成績，如今吼準C加3欄同班同程再來，有望借勢補中開糊。

「機緣巧俠」季內大爆發已三勝谷夜一哩，今次被編入第二組出賽，對手明顯弱於廐侶「好友無敵」所處的第一組，本身之前三戰C加3跑道冠亞殿各一，周三晚未嘗不可重開勝門。

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