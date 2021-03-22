姚本輝近戰攻勢稍為放緩，不過周三（24日）谷草夜賽，陣容明顯加強，且看這位上季冠軍練馬師，能否把握機會爭取好成績。

第九場三班1650米之「總理」，前仗田草1400米力追「勁力勇士」跑第二，在三班屬實力馬。

此駒上仗熱門落敗後，今次回師跑過一次的谷中1650米，繼續由梁家俊執韁，且看能否勝回一仗。

姚本輝受訪時說：「『總理』曾跑過一次谷草1650米，該役形勢頗為不利，在外叠競跑下望空，被迫上前走快了多少，最終亦只輸兩乘左右，表現不過不失。」

「馬兒翌仗改爭田草1400米，形勢略有改善，即以良好後勁追得一席第二，證明馬兒本身能力唔錯。」

「奈何其後一仗再跑同程，直路上曾受阻影響走勢，最終無功而還。」

「論狀態，『總理』踏入季中後一直保持良好水平，我給予牠多一次機會在快活谷角逐，只要陣上取位順利，應具一爭之力。」

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