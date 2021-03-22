剛周日（21日）十場賽事順利完成，馬會今日（22日）隨即公佈各駒評分調整。

全日加分最多是希斯旗下「佳運財」及蔡約翰馬房新星「速遞奇兵」，兩駒各加14分，「佳運財」現評71分，下仗需要升上三班作賽。

而「速遞奇兵」升至80分，再出可選擇三班負重磅，或以輕磅挑戰二班賽。

蔡約翰另一匹生力軍「勝得威風」，在港三戰全勝，今次贏馬加10分，現評79分，下仗仍可留在三班角逐。

至於應屆打吡盟主「達心星」，賽後只加3分，最新評分為106分。

3.21沙田日賽十匹頭馬加分情況

馬匹 最新評分（增幅）

寶貝兒 51（＋8）

佳運財 71（＋14）

樂益善 86（＋8）

駿益善 66（＋8）

幸運精選 47（＋5）

北極光 74（＋5）

速遞奇兵 80（＋14）

達心星 106（＋3）

勝得威風 79（＋10）

精神威 96（＋6）

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