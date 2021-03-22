要數今季養馬運最佳的馬主，「勇士」系梁孔德肯定榜上有名。

由梁孔德及妻子梁劉柔芬持有「精靈勇士」季內已取得第三Win，同主的「勁力勇士」今季亦已兩勝，半季過後他已獲五捷。

至於同系的「活力勇士」今季則跑過十場，最叻都只是跑得第五名，相比之下比較失色，不過卻換來大幅減分，說不定可以全面反彈，重敲勝利之門。

「活力勇士」將跑周三（24日）谷草第六場四班1650米，上周三（17日）谷戰梁孔德夫婦已憑「精靈勇士」贏馬。

相隔一周，他們以「活力勇士」在谷夜乘勝追擊，隨時一周內第二度揚威谷中凱旋門。

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