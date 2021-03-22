打吡賽馬日昨午（21日）告一段落，事後有三駒健康變差。

第七場據報於轉直路彎時動作失去平衡的「百勝龍」曾於賽後由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時他說並無發現任何明顯異常之處。

主任獸醫（賽事管制）今晨（22日）在鄭俊偉馬房再次檢查「百勝龍」時，發現牠一對前腿不良於行。

正如競賽事件報告所述，「百勝龍」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第八場跑打吡大賽，獸醫報告「將王」於賽後翌晨（22日）右前腿不良於行。

「將王」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

獸醫報告，「恭喜發才」於賽後翌晨右前腿不良於行。

「恭喜發才」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

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