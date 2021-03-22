最新一輪分級賽將於4月5日舉行，屆時沙田馬場有日馬跑，其中兩場分別是主席錦標及短途錦標，總獎金皆為450萬元，而且都是再在4月5日上演。

4月5日星期一是復活兼清明節公眾假期，當天將有十場田草日賽進行。

主席錦標為1600米二級賽，本僅有六駒報名，最終馬會延至今早（22日）11時半才截止報名，並獲容廐「非凡才子」加入，變成將有七駒參賽，否則少過七駒便不會有第三名位置派彩及位置連贏。

去年主席錦標同樣出馬七匹，並由「美麗傳承」（已退役）在潘頓胯下勝出，亦成為這匹前馬王在港最後一場頭馬。

當日同場第二、三、六名「嘉應之星」、「川河尊駒」及「夏威夷」，今次亦有報名參戰。

短途錦標跑1200米，去年頭馬是擊敗今年百週年紀念短途盃冠軍「旺蝦王」的「遨遊戰士」。

當時全場出馬八匹，今屆則不同，報名馬有15匹，當中將有一駒列為後備。

「遨遊戰士」這次打衛冕戰再遇「旺蝦王」（外號灰蝦），以本身近況計，將難以不被後駒擊敗，至於灰馬「日日精彩」亦連續第二年出師短途錦標。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199