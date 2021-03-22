被網民譽為全球最漂亮騎師的麥晴欣，有份參戰星期六（27日）復辦的杜拜世界盃賽馬日。

她在社交網站透露，自己已啟程到阿聯酋名都杜拜，以便於周六策騎其首匹分級賽頭馬Walderbe，在當地美丹馬場角逐杜拜金盃二級賽。

原來這是麥晴欣首次到當地策騎，亦是繼日本、沙地阿拉伯、意大利、德國、愛爾蘭、毛里裘斯及瑞典後，她第八個海外策騎地方，難怪這位美女騎師對此表示十分期待。

杜拜金盃跑3200米，對人馬都是耐力挑戰，麥晴欣自言狀態良好，有信心克服任何困難，從而取得理想成績。

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