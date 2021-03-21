五歲新西蘭自購馬「無限商機」，來港兩季暫未交出頭馬，今季初由丁冠豪轉投文家良馬房。

「無限商機」由文家良訓練後，首三戰完全遠離水準，前仗谷草1200米跑第四，開始漸入佳境。

此駒上仗縮程出戰谷草1000米，換上賀銘年，末段發揮凌厲後勁跑第二，當時頭馬是韋達馬房優質生力軍「天火同人」。

「無限商機」拼後保持正常操練，而上周五（19日）馬匹操練時，出現一段小插曲。

當時「無限商機」於騎馬人胯下在內圈踱步，馬匹途中好火拋下鞍上人。

幸好這位助手反應敏捷，立即捉實韁繩拉住，化險為夷，最終馬匹並無走脫。

「無限商機」周三（24日）跑谷草將改由郭能策騎出戰，後者早前曾為文家良爆冷勝出「紅海福星」，騎練如今有望再度攜手揚威，兼替這匹轉廐馬開齋，從而為文廐擦亮招牌。

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