新一次沙田日馬將於星期日（28日）進行，仍設十場草地賽，採用A加3跑道。

當天加插轉播日本高松宮紀念賽來港受注，賽事開跑時間是下午2時40分，場次設為S2-1。

在這情況下，周日共有11場本地及海外賽事舉行，頭場定於中午12時45分開跑，較慣常早15分鐘。

當日田戰特別彩池只三T有多寶累積，金額為2,176,318元。

騎師方面，巫顯東周日仍要停賽，波健士同日起停賽兩天，賀銘年下周三（31日）起停賽兩日。

沈集成馬房已連勝四次日賽，周日仍有「知道再勝」、「同樂日」及「開心日子」可贏，值得關注。

另一邊廂，跑罷周日賽事，再下一次日馬將在4月5日星期一上演，當天是公眾假期，相關馬匹報名及排位分別於下周一（29日）及下周四（4月1日）進行。

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