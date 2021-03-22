潘頓剛周日（21日）雖敗走打吡，但全日三Win卻與宿敵莫雷拉睇齊，兼以兩分力壓他勝出騎師王。

這位四屆冠軍騎師與其中兩個本地馬房一直有良好合作，此乃沈集成及羅富全。

周三（24日）跑谷草夜馬，潘頓正好有兩匹實力馬分別來自沈、羅廐，包括第二場「總統之星」及第七場「以戰養戰」。

「總統之星」贏完唞過操好再戰五班一哩，配搭亦加強，連捷目標清晰。

更何況潘頓季內暫四策沈廐新勝馬，錄得冠亞季各一，騎練合作值得信賴。

「以戰養戰」之前由潘頓五次策騎，跑獲兩亞兩季一第五，人馬合拍卻欠幕後一個交代。

以潘頓一貫作風，今次再騎必然拼盡求勝。

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