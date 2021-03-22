巴度自3月13日刑滿復出後，連續三次賽事都有馬贏，合共取得五Win，手風極順。

頭馬分別是3月13日「順勢贏」和「福逸」、3月17日「開懷大少」和「緻寶駒」及剛周日（21日）「寶貝兒」。

周三（24日）谷戰巴度共策六駒上陣，第二場「明德之星」和第九場「歡欣福星」皆具惡氣，可助騎者連勝四期。

第二場五班1650米「明德之星」（羅富全馬房），今季三勝同程賽績硬淨，上仗曾受阻仍追得第五，捲土重來可收復前失。

第九場三班1650米「歡欣福星」（呂健威馬房），三戰同程獲冠亞季各一，路程首本，巴度胯下騎四次取得一勝兩位，爭勝要角。

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