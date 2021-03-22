莫雷拉剛周日（21日）憑「速遞奇兵」、「達心星」及「勝得威風」連中三元兼捧打吡，心情興奮。

周三（24日）谷戰，莫雷拉出足九場，然而他卻欠缺抽檔運。

這夜莫雷拉與一至三檔絕緣，最靚檔位是第七場「日日靚」排4檔起步。

「日日靚」在港三勝均由雷神包辦，今次有望爭取第四捷。

至於「慣勝情緒」（12檔）、「爪皇烈焰」（12檔）與「明月生輝」（11檔）均抽雙位數檔位，且看雷神如何取位。

莫雷拉周三座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 慣勝情緒 12

二 爪皇烈焰 12

三 皇寶 7

四 明月生輝 11

五 紅鬃烈馬 6

六 雷公鑿 9

七 日日靚 4

八 騰飛塔 8

九 勁無比 8

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