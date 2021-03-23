周日（21日）香港打吡大賽過後，周三（24日）馬不停蹄，又有九場夜馬賽事在谷中上演。

屆時使用的C加3跑道一向利內叠前置，未知大熱門於此跑道過去表現如何？

先談最短途1000米方面，周三第一及第四場均跑此程。

翻查資料，近三季在谷草C加3欄上演了27場1000米賽事，大熱門僅四次勝出，勝出率竟低至15%；跑入前四名的比率亦不足六成，可謂危機四伏。

周三頭場五班「一路順風」、第四場「天火同人」、「勝利在手」及「明月生輝」皆有機會成為大熱門，是否捧場就一定要三思。

1200米則為另一個世界，近三季谷草C加3欄進行過75場同程賽事，大熱門贏了其中30次，勝出率高達40%。

雖然只是200米之差，但1000米與1200米的數據，可謂各走極端。

周三第七場三班1200米「日日靚」已連下兩城，今次極有可能成為大熱門，有望連中三元。

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