周三（24日）谷草夜馬，有不少從化兵列陣，當中兩駒值得留意。

首匹是第二場告東尼馬房「勇敢動力」，這匹四歲新西蘭自購新馬上陣兩季，暫時八戰全部不入三甲。

「勇敢動力」上次賽後不久，被運往從化受訓，並在當地試草閘跑第二，狀態有所提升。

此駒今次初爭五班賽出戰1650米，易配周俊樂減七磅兼排3檔起步，有力異軍突起。

另一匹是第五場呂健威馬房「陽明亮亮」，此駒今季已有三場頭馬在手，上仗姍姍來遲跑第五。

此駒賽後被運往從化受訓，曾在當地快跳兩課，表現不錯。

今戰「陽明亮亮」再攻強項谷草1200米，抽得3檔好位起步，有助爭取本身季內第四Win。

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