霍利時（右）愛用小將周俊樂減磅出擊
周俊樂與霍利時今季合作，上名率暫有45巴仙，如單計谷草短途更犀利，他們在1000米合作一戰一勝，於1200米四戰亦有一冠兩季。
周三（24日）跑谷草夜馬，這對打破年齡界限的中外騎練合作兩駒皆跑短途，值得盯緊。
第一場五班1000米「隨我來」，三戰五班同程獲冠亞及第五各一，全部有獎金收，改配周俊樂減七磅，可謂充滿競爭力。
第八場三班1200米「金鷹翱翔」，八戰同程獲一冠三季，性能不弱，回配贏馬功臣周俊樂，有機會重返凱旋門。
-----------------------------
有冇財運 睇你點樣將財富運用
想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！
利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。
推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)
須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：1328/2020
查詢及投訴熱線：3199 1199