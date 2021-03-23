周俊樂與霍利時今季合作，上名率暫有45巴仙，如單計谷草短途更犀利，他們在1000米合作一戰一勝，於1200米四戰亦有一冠兩季。

周三（24日）跑谷草夜馬，這對打破年齡界限的中外騎練合作兩駒皆跑短途，值得盯緊。

第一場五班1000米「隨我來」，三戰五班同程獲冠亞及第五各一，全部有獎金收，改配周俊樂減七磅，可謂充滿競爭力。

第八場三班1200米「金鷹翱翔」，八戰同程獲一冠三季，性能不弱，回配贏馬功臣周俊樂，有機會重返凱旋門。

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