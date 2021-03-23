周日（28日）沙田十場日馬賽事，巫顯東及波健士停賽。

第二班1200米： 「加州雷電」上場在馬雅胯下跑梗頸四，今場重配莫雷拉再拼，人馬季內曾合作贏馬。

雷神揀騎「加神雷電」，棄騎上場在他胯下跑第五名的「星運男爵」，後駒帥權落入楊明綸手中。

「疾風勁草」上場配田泰安贏馬，今場再次由潘頓上陣，田泰安則騎「翡翠精選」。

第三班1000米：「知道再勝」上場潘頓造不到磅，換上巴度贏馬，今場回配潘頓。巴度則騎「陽光霸駒」。

第三班1200米： 「莫浪求」上場配蔡明紹跑梗頸四，今場改配潘頓。蔡明紹策騎「無敵勇士」。

第三班1600米： 何澤堯揀「心中有馬」而棄騎近五戰在他胯下獲兩冠三位的「真勝者」，後駒由郭能接手。

第四班2000米：「大有心得」上場在薛恩胯下跑第三名，今場易配潘頓。

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