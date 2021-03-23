明晚（24日）谷草賽事，有兩匹上次落飛馬值得跟進。

第四場蘇偉賢馬房「向上游」，上仗在港初出上陣，已經吸引不少人注意，臨場只得18倍。

此駒閘前受到大戶狙擊，進一步打至12倍開跑，跌幅高達33%。

結果「向上游」全程居後跑第11名，今次換上冷殺手黎海榮，說不定會有驚喜。

第九場霍利時馬房「超趣」，季內演出令人失望，八戰全部不入三甲。

上仗「超趣」臨場是43倍大冷門，閘前竟然有不少注碼投向此駒，最終打到28倍開跑，跌幅高達34%。

「超趣」最後只能跑第七，惟只輸兩個馬位，今次續配彭國年排2檔起步，可當冷門一博。

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