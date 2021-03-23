波健士自2月14日策「魅力漢子」贏馬後，已守齋一個半月，實力座騎更不斷流失，「鑲白旗」和「箭意」改配田泰安和潘頓皆勝出。

今晚第二場「總統之星」和第五場「紅鬃烈馬」，波仔騎開換上前列騎師操刀，值得加倍留意。

第二場五班1650米「總統之星」（沈集成馬房），上仗配波健士跑同程出頭，但勝後仍要換上潘頓執韁。

潘頓剛周日（21日）替沈廐起孖，兩人合作愉快，等番同程才出兼抽二檔，力足添食。

第五場四班1200米「紅鬃烈馬」（葉楚航馬房），前仗跑田草千二米只負於「勝得威風」屈居亞軍，賽績硬淨。

上仗配波健士跑第六熱倒，隨即換上今年騎葉廐兩駒全勝的雷神操刀，相信實食無黐牙。

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