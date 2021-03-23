今屆女皇盃將於4月25日在沙田馬場上演，馬會今日（23日）公佈報名馬匹名單。

港隊共有廿駒報名參戰，其中「金鎗六十」已報跑女皇盃及冠軍一哩賽，且看屆時如何取捨。

至於上屆馬王「時時精綵」及應屆打吡亞軍「將王」，均報跑這場大賽。

外隊方面以日本隊最強，「謀勇兼備」是日本應屆三冠馬后，今次首次來港出戰，非常矚目。

至於「耀滿瓶」是2019年香港瓶盟主，當日鞍上人為莫雷拉，若然人馬重逢，令人期待。

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