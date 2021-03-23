方嘉柏剛周日（21日）憑「達心星」捧走打吡大賽冠軍，手風大順。

練者今季決心全力爭取冠軍，逼切爭取頭馬以抗衡勁敵蔡約翰，可以說一場頭馬都不能少。

周三（24日）晚角逐第五場四班1200米的「大醇威」，一連兩仗在徒弟陳嘉熙胯下搏失。

不過方嘉柏仍然沒有換人，繼續將帥印授予徒弟，可見練者真心關照嘉熙。

陳嘉熙說：「對於恩師方嘉柏大力的提攜，我心存感激。」

「他是一位好波士，自從我跟隨了他後，獲得他大力的支持，我真希望為方廐馬建功，報答師傅的支持。」

「『大醇威』上場加了開縫眼罩，早段的走勢比之前更加銳利，有所進步跑得亞軍。」

「我認為『大醇威』上場已跑得很好，拼後馬兒的狀態更進一步，可惜今場排12檔，不算理想。」

「我希望可以順利放頭，如果有馬跟前，或許守在前領馬之後跑。」

「期望今場獲得幸運之神的眷顧，陣上取位順利，為馬兒爭取最佳成績。」

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